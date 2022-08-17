وقال نونيز بعد يوم من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في المرحلة الثانية من المسابقة: "أنا على دراية بموقفي القبيح".

وأضاف المهاجم الأوروغواياني المنضم حديثا إلى ليفربول، في تغريدة على "تويتر": "أنا هنا لأتعلم من أخطائي ولن يحدث ذلك مرة أخرى".

وفي تغريدة أخرى قال: "اعتذاري لليفربول. سأعود".

وتلقى نونيز بطاقة حمراء مباشرة في ظهوره الأول على ملعب "أنفيلد"، بعدما وجه ضربة برأسه لمدافع الضيوف يواكيم أندرسن، وسيغيب عن الفريق 3 مباريات، أبرزها المقبلة أمام مانشستر يونايتد.

وعقب اللقاء، قال المدير الفني لليفربول يورغن كلوب إن نونيز كان مخطئا، لكنه يعتقد أن لاعبه الجديد سيتعلم من الخطأ.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: "أردت أن أرى الوضع أولا. لم أكن أعرف ما حدث. رأيت أندرسن على الأرض وداروين يمشي بعيدا. كانت هذه وجهة نظري. لذلك سألت لاعبينا. لقد رأيتها ونعم كانت بطاقة حمراء. رد فعل خاطئ".

وتابع: "أندرسن أراد ذلك وقد حصل عليه، لكن داروين ارتكب خطأ. القليل من الاستفزاز هنا وهناك وبالتأكيد رد الفعل الخاطئ. لا يمكنني إنكار ذلك. سوف يتعلم من ذلك".