وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1 بعد طرد مهاجم ليفربول ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57، إثر التحام بينه وبين المدافع الدنماركي.

وبهذه النتيجة، يبقى ليفربول دون فوز في أول جولتين من الموسم، ويحتل المركز 12 بين فرق البطولة العشرين بينما وجه الجمهور غضبه نحو أندرسن الذي قال إنه تلقى رسائل مسيئة عبر إنستغرام.

وأوضح أندرسن قبل مشاركة بعض صور الرسائل التي تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل في بريده: "أفهم أنكم تشجعون فريقا، لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الإنترنت".

وأضاف: "أتمنى أن يقوم إنستغرام والدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر"، وفقما نقلت "رويترز".

وبسبب الطرد سيعاقب نونيز بالإيقاف لثلاث مباريات، بينما قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي يعاني حاليا من نقص في خط الجهوم بسبب إصابة روبرتو فيرمينو وديوغو غوتا، إنه يأمل أن يتعلم نونيز درسا من هذا الخطأ.