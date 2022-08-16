وأحرز مهاجم ليفربول لويس دياز، هدفا ليلغي هدف التقدم لـ"كريستال بالاس"، الذي حمل توقيع ويلفريد زاها.

وطرد نونيز بسبب توجيهه ضربة رأس إلى لاعب منافس في ظهوره الأول على ملعب فريقه الجديد.

وقال كلوب للصحفيين "بعد المباراة قلت للاعبين إنني فخور بهم. أعتقد أن بداية الشوط الثاني كانت إيجابية من جديد، وبعد ذلك جاءت البطاقة الحمراء، لكن جاء أفضل رد فعل ممكن من جانب دياز، بهدف رائع".

وتلقى نونيز بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 بسبب رد فعله على دفعة من جانب يواكيم أندرسن مدافع بالاس.

وأوضح كلوب أنه يتعين على مهاجم منتخب أوروغواي التعلم من هذا الخطأ الذي سيتسبب على الأرجح في إيقافه ثلاث مباريات.

وبعد التعادل في أول جولتين من الموسم الجديد، يحتل ليفربول المركز 12 بين فرق البطولة العشرين، وسيلتقي في الجولة المقبلة خارج ملعبه مع مانشستر يونايتد الذي يقبع في ذيل الترتيب.