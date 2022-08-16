وسيطر ليفربول على الشوط الأول لكن زاها افتتح التسجيل وصعق جمهور ليفربول في استاد أنفيلد بتسديدة رائعة إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 32.

وهذه المباراة السادسة على التوالي في الدوري التي يتلقى فيها ليفربول الهدف الأول رغم استحواذه على الكرة لأكثر من 75 بالمئة من الشوط الأول وأطلق 17 محاولة على المرمى بينها ثلاث فقط بين إطار المرمى.

وكاد أن يدرك نوينز التعادل لليفربول قبل الاستراحة لكن محاولته ارتدت من القائم البعيد وفشل فيرجيل فان دايك في متابعة الكرة نحو المرمى.

وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ في الشوط الثاني عندما حصل نونيز المهاجم القادم من أوروجواي، المنضم حديثا لليفربول من بنفيكا البرتغالي، على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 57 بعد ضربة برأسه للمدافع يواكيم أندرسن وسيغيب الآن عن الفريق ثلاث مباريات للإيقاف.

وألهم الطرد لويس دياز عندما أدرك التعادل في الدقيقة 61 حيث توغل اللاعب الكولومبي من الجهة اليسرى وتجاوز العديد من المدافعين قبل أن يطلق تسديدة بعيدة عن متناول فيسنتي جويتا حارس الضيوف.

وسنحت فرصة ذهبية لزاها ليعيد بالاس للمقدمة في الدقيقة 78 عندما توغل خلف الدفاع لكنه أطلق تسديدة مباشرة بعيدة عن القائم البعيد إثر تمريرة عرضية منخفضة من شيخ عمر دوكوري.

وكاد ليفربول أيضا أن يحرز هدف الفوز في عدة مناسبات، لكن بالاس حافظ على ثباته ليحقق أول نقطة له في الموسم الجديد بينما تعادل صاحب الأرض في أول مباراتين.

وقال لاعب وسط ليفربول جيمس ميلنر لشبكة سكاي سبورتس "بالتأكيد نريد دائما الفوز بالمباريات خاصة على أرضنا. أعتقدت أننا بدأنا بشكل جيد لكن بعدها فقدنا طريقنا قليلا في الوسط.

"من الواضح أنهم يتمتعون بالجودة ودائما ما يسببون لنا المشاكل وكان يتعين علينا الدفاع بشكل أفضل".

وكان باتريك فييرا مدرب بالاس سعيدا بالخروج بالتعادل رغم الزيادة العددية في آخر نصف ساعة.

وقال "في المجمل حافظنا على انضباطنا، المواجهات في هذا الملعب تكون صعبة... الفريق قدم أداء جيدا وأنا سعيد للغاية بأسلوبنا اليوم".