وقال ميسي في مقابلة مع شبكة TyC Sports الأرجنتينية، إن كريم بنزيما سينال اللقب من دون منازع، مضيفا: "كان هذا العام استثنائيا للغاية بالنسبة لبنزيما، وظهر بشكل مميز ونجح في الفوز بدوري الأبطال، وكان عنصرا مؤثرا في فريقه بداية من دور الستة عشر".

وأشار ميسي إلى أن "بنزيما كان موجودا في كل مباراة بالمراحل الإقصائية بدوري الأبطال، ولا أظن أن هناك أي شك حول استحقاقه الفوز بالجائزة"، وفقما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.

والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم سان جرمان، آخر من توّج بالجائزة العام الماضي للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، ولكنه غاب عن القائمة النهائية لهذا العام نتيجة تراجع مستواه بعد انتقاله من برشلونة إلى النادي الباريسي في الصيف الماضي.

وتشهد جائزة الكرة الذهبية، الجائزة الأرفع لتكريم أفضل لاعب في كرة القدم، تغييرات جديدة على قوانينها، سيتم تطبيقها لأول مرة في نسخة 2022.

التغيير الأول هو موعد الجائزة، حيث كانت في السابق تمنح في شهر يناير من كل عام، وتكرّم أفضل لاعب خلال العام الذي قبله، ولكن هذا الأمر شهد تغييرا جذريا.

موعد الجائزة الجديد أصبح أكتوبر، ولن يقيّم اللاعبون خلال العام، بل خلال الموسم المنصرم 2021-2022، لتصبح جائزة موسمية، عوضا عن جائزة سنوية.

وسيكون تقييم اللاعبين من أغسطس 2021 حتى أغسطس 2022، وهي فترة الموسم الكروي بأوروبا، بالإضافة لفترة الصيف التي قد تشهد بطولات قارية.

التغيير الثاني سيكون في تغيير الأشخاص المسموح لهم بالتصويت.

ففي السابق، كانت الجائزة التي تشرف عليها صحيفة "فرانس فوتبول"، تسمح لصحفيين مختارين من جميع دول العالم، لتقييم اللاعبين والتصويت لهم.

أما الآن، فسيسمح فقط للصحفيين من أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا لكرة القدم.

التغيير الثالث، هو طريقة اختيار اللاعبين المرشحين.

كان المصوتون مطالبين بتقييم اللاعبين وفقا لثلاث معطيات، الأول هو المستوى الفردي للاعب خلال الموسم، والثاني هو إنجازاته مع الفرق التي لعب لها خلال الموسم، والثالث هو مسيرة اللاعب في كرة القدم.

ولم تغير الجائزة أول معيارين للاختيارات، لكنها ألغت المعيار الثالث، وهو "مسيرة اللاعب"، وطلبت من المصوتين عدم التفكير بمسيرة اللاعب والتركيز على الموسم الحالي.

وبالإضافة إلى ذلك، قررت الجائزة إضافة معيار جديد للتصويت، وهو تصرفات اللاعب وتقييمه على مستوى "اللعب النظيف".