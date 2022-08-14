وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج، بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجل لتشيلسي كل من كاليدو كوليبالي (19د) ورييس جاميس (77د)، فيما جاء هدفا توتنهام بأقدام كل من بيير-إيميل هويبيرغ (68د) وهاري كين (90د).

وشهدت الدقيقية الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق.

وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.

يشار إلى أن هويبيرغ كسر اليوم "لعنة" توتنهام أمام تشلسي، بعدما بات أول لاعب من "السبيرز" يهز شباك "البلوز" في البريميرليغ، منذ نوفمبر 2018.