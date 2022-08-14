وكتب محمد صلاح على حسابه الرسمي في "تويتر": خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

كما كتب نادي ليفربول تعزية على حساباته باللغة العربية قال فيها:"خالص تعازينا من نادي ليفربول إلى جميع أهالي ضحايا حريق كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة المصرية ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

وكان 41 مصريا لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون من جراء حريق اندلع، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد أبو سيفين، والشهيرة أيضا بكنيسة المنيرة، في منطقة إمبابة بالجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية أن السبب وراء الحادث هو خلل كهربائي.