وأصبح المهاجمون روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ولاعب الوسط فرانك كيسي والمدافع أندرياس كريستنسين، متاحين الآن لمواجهة رايو فايكانو، رغم أن الفرنسي جول كوندي لا يزال بحاجة إلى تصريح.

وكان على برشلونة أن يفي بسقف رواتب رابطة الدوري لتسجيل التعاقدات الجديدة، لكن العديد من "الروافع الاقتصادية" بما في ذلك صفقات استثمار جديدة أطلقت التمويل بعد تفعيل الرافعة النهائية.

وسيتعين على برشلونة التحرر مما يسمى بكتلة الرواتب لتسجيل المدافع الفرنسي كوندي، البالغ من العمر 23 عاما.

وأثرت قيود رابطة الدوري أيضا على اللاعبين الذين جددوا عقودهم في نهاية الموسم، لكن تم تسجيل المهاجم عثمان ديمبلي ولاعب الوسط سيرجي روبرتو.

ويستخدم برشلونة العديد من الآليات لزيادة إيراداته من أجل تعويض الخسائر وتقليل الديون والوفاء بقواعد اللعب المالي النظيف المطبقة في الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني الليلة الماضية إنه باع حصة تبلغ 24.5 في المئة من شركة الإنتاج السمعي والبصري التابعة له إلى "أورفيوس ميديا" مقابل 100 مليون يورو مع تطلعه لجمع المزيد من الأموال.

وكان برشلونة باع حصة أخرى في نفس الشركة تبلغ 25 في المئة إلى شركة "سوسيوس دوت كوم" للخدمات الرقمية، والتي توفر الرموز الخاصة بالمشجعين، وذلك الشهر الماضي أيضا.