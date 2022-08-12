وبعد انتقال الدولي الأوكراني أولكسندر زينتشنكو إلى أرسنال سيستهل سيتي حملة الدفاع عن اللقب بوجود لاعب بارز وحيد فقط في مركز الظهير الأيسر هو البرتغالي جواو كانسيلو.

وقال جوارديولا للصحفيين بعد تألق جوميز في أندرلخت تحت قيادة قائد سيتي السابق فينسن كومباني الموسم الماضي إن لاعب الوسط الذي تحول إلى مركز الظهير الأيسر والبالغ عمره 21 عاما سينافس على مكان في الفريق الأول.

وقال جوارديولا "إنه لاعب شاب موهوب من أكاديمية برشلونة. ذهب إلى بروسيا دورتموند لكنه لم يشارك كثيرا. في العام الماضي منحه كومباني الفرصة.

"قدم أداء جيدا لفت أنظارنا وسنتعاقد معه".

لعب جوميز 30 مباراة مع أندرلخت منذ انضمامه في يونيو حزيران2021. ومثل أيضا إسبانيا على مستوى منتخبات الناشئين والشباب بما في ذلك المشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما في عام 2017 حين خسروا أمام إنجلترا في النهائي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي وأندرلخت اتفقا على صفقة مبدئية بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني (13.33 مليون دولار) للحصول على خدمات جوميز.

وأضاف جوارديولا "إنه لاعب استثنائي. سيكون معنا إلى جانب جواو".

وقال جوارديولا إن الوافد الجديد كالفن فيليبس، الذي شارك لأول مرة في الدوري الممتاز كبديل في الفوز على وست هام الأسبوع الماضي، لن يشارك في مباراة يوم السبت على ملعب سيتي أمام بورنموث بسبب الإصابة.

وقال جوارديولا "يعاني كالفن من آلام بسيطة ولن يكون قادرا على (اللعب)" مضيفا أن لاعب الوسط الشاب كول بالمر قد يغيب أيضا بعد إصابته بكدمة في القدم.

واستهل بورنموث الصاعد حديثا الموسم بالفوز 2-صفر على أستون فيلا وأثنى جوارديولا على فريق المدرب سكوت باركر، الذي صعد لدوري الأضواء بعد أن احتل مركز وصيف البطل في الدرجة الثانية.

وقال جوارديولا "أكن احتراما كبيرا لسكوت باركر. بصمته واضحة تماما.

"يضغطون بشكل جيد ويميلون للهجوم.. مثل جميع الفرق في البطولة يجيدون تنفيذ الركلات الثابتة.

"من الصعب جدا مواجهة الفرق الصاعدة حديثا مبكرا. تكون في غاية الخطورة في المباريات القليلة الأولى. تلعب هذه الفرق بدون ضغوط ولا يوجد ما تخسره".