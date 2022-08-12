وتُكافئ هذه الجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز، وستُمنح في 25 أغسطس الحالي على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويبدو بنزيمة الذي أسهم بقوة في إحراز فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية، وتوج هدافا للمسابقة برصيد 15 هدفا، مرشحا بقوة لخلافة الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشلسي.

وسجل بنزيمة 44 هدفا في 46 مباراة خاضها في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، كما أحرز مع ريال مدريد بطولة إسبانيا.

وبتسجيله الهدف الثاني في مرمى اينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية، الأربعاء، بات بنزيمة ثاني أفضل هدافي ريال مدريد في التاريخ مع 324 هدفا متخطيا أسطورة النادي راؤول غونزاليس.

أما كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وزميل بنزيمة، فاختير أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري الأبطال حيث قام بتصديات كثيرة ساهمت بشكل كبير بتتويج فريقه.

وفي المقابل، أحرز دي بروين بطولة إنجلترا في صفوف مانشستر سيتي وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال ليخسر فريقه أمام ريال مدريد الإسباني.