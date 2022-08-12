وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن إدارة سان جرمان هددت كلا من أندير هيريرا ولايفن كورزاوا وجوليان دراكسلر ورافينيا وثيلو كهرر وإدريسا غي وماورو إيكاردي، باللعب مع الفريق الرديف، حال استمرارهم بملعب حديقة الأمراء لموسم آخر.

ووفق الصحيفة، فقد أدرج اللاعبون على قائمة الذين يريد سان جرمان التخلص منهم قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في نهاية الشهر الجاري.

وطُلب من هؤلاء اللاعبين بحسب "ليكيب"، ألا يرفضوا أي عروض وصفقات انتقال تقدم لهم، وإلا فسيضطرون للعب مع رديف سان جرمان في دوري الدرجة الخامسة.

وأشارت "ليكيب" إلى أن قائمة اللاعبين "غير المرغوب بهم"، يتدربون بشكل منفصل عن تمرينات فريق سان جرمان الأول، بينما يقضون أوقاتا أخرى مع باقي اللاعبين مثل تناول الطعام برفقتهم، حسبما نقلت "ماركا" الإسبانية.

وكشفت "ليكيب" الجمعة، أن سان جرمان مهتم بالحصول على خدمات مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وقالت الصحيفة إن المدير الرياضي في فريق العاصمة الفرنسية البرتغالي لويس كامبوس اجتمع بمدير أعمال اللاعب البالغ 24 عاما.

وينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2023، غير أن فريق "الشياطين الحمر" يملك حق تمديده لعام إضافي، علما أن اللاعب كان أعلن مؤخرا رغبته البقاء في صفوف الفريق الإنجليزي.