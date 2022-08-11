ولعب إيليوت أساسيا في ثلاث من المباريات الأربع الأولى التي خاضها ليفربول الموسم الماضي في الدوري الممتاز، لكنه تعرض لكسر وخلع في كاحله خلال مباراة ضد ليدز يونايتد، ما أدى لابتعاده عن الملاعب لخمسة أشهر.

واستعاد لاعب الوسط الشاب كامل عافيته وشارك كبديل في المباراتين اللتين خاضهما ليفربول حتى الآن في مستهل الموسم الجديد، ضد مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع، وأمام فريقه السابق فولهام في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن تقارير أفادت بأن العقد الجديد سيُبقي إيليوت في ليفربول حتى عام 2027.

وقال إيليوت لموقع النادي "من الجيد دائما أن أعرف بأني سأبقى هنا لأعوام عديدة، وهو أمر رائع دائما لكونه (ليفربول) نادي طفولتي".

وتابع: "لا يوجد شيء في العالم يجعلني أكثر سعادة وأكثر حماسة من هذا الأمر".

جدير بالذكر أن إيليوت شارك في 22 مباراة مع "الريدز" منذ وصوله إلى "أنفيلد" في صيف 2019.

وفي مايو 2019، دخل إيليوت التاريخ من أوسع أبوابه، عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 16 عاما، وذلك خلال مباراة فريقه السابق فولهام أمام وولفرهامبتون.