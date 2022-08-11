وتعرض إبراهيموفيتش (40 عاما) للإصابة في مايو، بعد فترة وجيزة من فوز ميلان بأول لقب له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 11 عاما، ومن المتوقع منذ ذلك الحين أن يغيب عن الملاعب لمدة ثمانية أشهر.

ومع ذلك، يبدو أن المهاجم السويدي يحرز تقدما هائلا، حيث شارك صورة على "تويتر"، تظهر ساقيه بصحة جيدة من حيث الكتلة العضلية بعد 11 أسبوعا فقط على عمليته.

وأثارت الصورة دهشة متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم "زلاتان ليس أسطورة، الأساطير أصبحت زلاتان"، وعلق آخر بالقول "هاتان ساقا أسد".

متابع آخر لإبراهيموفيتش علّق قائلا: "إنها عضلات السلطان التي صنعت الأمجاد الكروية".

ووفقا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، فقد عاد إبراهيموفيتش إلى مركز ميلانيللو الرياضي في وقت سابق من هذا الأسبوع لمواصلة العلاج الطبيعي، وذلك بعد أن قضى نجم يوفنتوس السابق معظم فترة شفائه في سردينيا مع طاقمه الشخصي.

وسيعود إبراهيموفيتش إلى سردينيا الأسبوع المقبل للخضوع للمزيد من العلاج الفيزيائي قبل العودة في النهاية إلى السويد، ليرجع لاحقا إلى ميلان في أكتوبر لاستكمال المراحل النهائية من علاجه.