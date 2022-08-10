وتقضي الخطة بمشاركة 24 ناديا لم يتم تسميتها حتى الآن من 16 دولة في المسابقة القارية الجديدة المقرر أن تنطلق في أغسطس 2023، والتي وصفها باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأنها "أضخم مشروع من نوعه لتحسين جودة كرة القدم في إفريقيا".

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 100 مليون دولار منها 11.6 مليون دولار للفائز، وفقما ذكرت "رويترز".

ومن بين الفوائد الجانبية للبطولة تخصيص صندوق للتضامن سيشهد حصول كل اتحاد من الاتحادات المحلية الأعضاء البالغ عددها 54 في "الكاف" على مليون دولار سنويا لتطوير كرة القدم.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحفي خلال اجتماع في أروشا بتنزانيا: "ستشارك أفضل الأندية في القارة في دوري السوبر وشهدنا إقبالا كبيرا من المستثمرين على المشاركة في هذا المشروع".

وأضاف: "النية تتجه لإطلاق البطولة في أغسطس 2023 وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون هناك مشاركة من جميع الجهات المعنية. سنشرح أيضا للبطولات المحلية كيف سيؤثر ذلك على مبارياتها. في نهاية المطاف يعتمد مستقبل كرة القدم للأندية على المنافسة تجاريا. سيغير هذا المشروع وجه كرة القدم الإفريقية".

وكان موتسيبي بصحبة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) الذي طرح هذه الفكرة لأول مرة في ندوة للكاف في فبراير 2020.

وأفاد إنفانتينو يوم الأربعاء: "هناك رغبة كبيرة في الاستثمار في مشروع مثل هذا والذي سيعطي رؤية جديدة لكرة القدم الإفريقية. نمو الأندية الإفريقية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم يساهم في نمو كرة القدم العالمية. ستفيد هذه المسابقة كل بلد ليس فقط من خلال صندوق التضامن لكن من خلال الترويج لكرة القدم الإفريقية".

وستخوض الأندية مسابقة جماعية أولا مقسمة إلى ثلاث مجموعات من ثمانية أندية، قبل أن تنتقل غالبية الأندية إلى نظام المواجهات الفاصلة على الطراز الأميركي، بما في ذلك أندية تشارك ببطاقات دعوة.

ويخطط "الكاف" لمواصلة بطولة دوري الأبطال، وقال مسؤولون إن هناك نية للعودة إلى منافسات خروج المغلوب ذهابا وإيابا والاستغناء عن دور المجموعات.

وتأتي هذه الخطوة من "الكاف" في أعقاب محاولة فاشلة قام بها 12 ناديا أوروبيا لتشكيل دوري السوبر في أبريل من العام الماضي والتي تم التخلي عنها بعد أن تلقت ردود فعل غاضبة من الجماهير.