وفي حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد شبلي أن هذه هي أول مرة يتم عبور المانش من فريق يدمج بين الأصحاء وذوي الهمم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تم بالتعاون بين مصر وألمانيا.

وشدد على أن أعضاء الفريق المصريين تعاهدوا معه خلال التدريبات على تحقيق هذا الإنجاز لتسجيله باسم مصر في موسوعة غينيس.

من جانبه قال المنسق الإعلامي للبعثة المصرية المتواجدة في مدينة فولكستون الإنجليزية حسام هندي إن محاولة العبور بدأت منذ فجر السبت، وتحققت في زمن قدره 12 ساعة ودقيقتين.

وأشار هندي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن محاولة العبور بدأت من ضفة بحر المانش في إنجلترا، وانتهت في الضفة المقابلة بفرنسا، وتم رفع علم مصر من جانب أعضاء الفريق بعد نجاح المحاولة.

الفريق الذي عبر بحر المانش بحسب وزارة الرياضة مكوّن من السباحين محمد الحسيني وأحمد أسامة، والسباحة شيرويت حافظ، وسباحتين ألمانيتين، بقيادة المصري خالد شلبي.

وكان خالد شلبي الذي يعاني إعاقة حركية متمثلة بشلل تام بالذراع الأيمن، قد سبق له عبور بحر المانش في 1983 في زمن 16ساعة و22 دقيقة.

وقدم وزير الرياضة المصري أشرف صبحي التهنئة للسباحين المصريين الذين وصفهم بأبطال مصر، مؤكدا أنهم "صنعوا إنجازا جديدا للرياضة المصرية، وتحقيق رقم جديد في زمن عبور بحر المانش".

وعن فكرة تكوين فريق يدمج بين الأصحاء وذوي الهمم لعبور المانش قالت وزارة الرياضة إن "الفكرة جاءت عندما تم التواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن، التي تعاني من إعاقة حركية، وذلك في عام 2018، وطلبها من السباح خالد شلبي الانضمام لفريق عبور بحر المانش، حيث تم تكوين فريق يقوم على الدمج بين الأصحاء وذوي الهمم، وكذلك فريق متعدد الجنسيات بقيادة مصرية في إشارة إلى دعم التواصل والتعاون بين الشعوب".

وتعليقا على الإنجاز، قال مساعد وزير الرياضة المصري عمرو الحداد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن هذا أول إنجاز من نوعه لفريق مكوّن من ذوي القدرات الخاصة والأصحاء.

وأوضح الحداد أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة قدمت جميع أشكال الدعم اللازم للفريق قبل سفره، حيث تم تدريب أعضاءه في البحر الأحمر وفي نهر النيل لمدة عدة أشهر قبل السفر.