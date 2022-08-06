وقصفت طائرات إسرائيلية غزة وأطلق نشطاء فلسطينيون صواريخ على مدن إسرائيلية، يوم السبت، بعد أن أنهت عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي هدوء نسبيا امتد لأكثر من عام على طول الحدود.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في ملعب بلومفيلد في تل أبيب يوم السبت.

وسيبدأ يوفنتوس مسيرته في الموسم الجديد لدوري إيطاليا في مواجهة ساسولو في 15 أغسطس الجاري بينما يبدأ أتلتيكو مدريد مسيرته في الموسم الجديد بإسبانيا باللعب في ضيافة خيتافي في نفس اليوم.