وشهد الانتصار تسجيل غابرييل مارتينيلي الهدف الأول للضيوف قبل أن يحول مارك جيهي مدافع بالاس الكرة باتجاه شباكه قبل نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيلهورست بارك".

وبدا غابرييل جيسوس مهاجم أرسنال، الذي انضم من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية، على وشك تحقيق بداية قوية بعدما انطلق عبر دفاع بالاس قبل أن يسدد ليتصدى القائم لتسديدته، لترتد الكرة لمارتينيلي الذي سدد بعيدا.

وبدا أولكسندر زينتشنكو، وهو لاعب جديد آخر انضم من سيتي، مفعما بالحيوية وأطلق تسديدة مبكرة تم إبعادها فيما رفع أرسنال إيقاعه بسرعة، لكن اللاعب الأوكراني سرعان ما وضع بصمته على الهدف الافتتاحي للموسم إثر ركلة ركنية.

ونفذ بوكايو ساكا الركلة مرسلا الكرة لزينتشنكو في مساحة خالية ليلعب الأخير الكرة برأسه لتمر أمام المرمى حيث كان مارتينيلي حاضرا ليودعها الشباك.

وكان بإمكان بالاس أن يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عندما لعب أودسون إدوارد ضربة رأس باتجاه المرمى، لكن حارس الضيوف آرون رامسدال تصدى للكرة برد فعل رائع ليحافظ على تقدم فريقه.

وأهدر بالاس فرصة رائعة أخرى للتعادل بعد الاستراحة عندما استطاع ويلفريد زاها ضرب دفاع أرسنال بتمريرة مثالية، ولكن رامسدال كان سريعا في إبعاد الكرة وتصدى لتسديدة إبريتشي إيزي.