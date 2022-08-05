وأوضح أرتيتا، في تصريحات للصحفيين قبل مباراته الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم على ملعب كريستال بالاس في وقت لاحق اليوم الجمعة "نحن مستعدون للذهاب إلى مستوى مختلف وأنا مقتنع بذلك.

وأضاف "ما تفعله الفرق الأخرى واضح، كان لدى الآخرين فريق أقوى بكثير مما كان لدينا، وما زالوا يتعاقدون مع 4 أو 5 لاعبين وبعضهم يضم 7 لاعبين".

وتابع قائلا: "لن يصبح هذا أسهل، لذا يمكننا التركيز فقط على ما نحاول القيام به وما يمكننا القيام به، لأننا لا نستطيع القيام بكل شيء في نفس الوقت"، وفقا لرويترز.

وتعاقد أرسنال، الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي، مع جيسوس وزينتشنكو من مانشستر سيتي مقابل 91.04 مليون دولار.

وكان الثنائي جزءا من فريق ناجح للغاية فاز بأربعة ألقاب للدوري في 5 مواسم، وقال أرتيتا إن خبرتهما ستفيد لاعبي أرسنال الأصغر سنا.

وقال أرتيتا "هؤلاء اللاعبون تأثروا باللاعبين والمحترفين الكبار الذين حصدوا الكثير من الألقاب لسنوات عديدة وكانوا ينظرون إليهم.

وأضاف "الآن حان دورهم لفعل الشيء نفسه وإلهام هؤلاء اللاعبين الأصغر سنا الذين لدينا في فريقنا لفعل الشيء نفسه، لإظهار ما يلزمهم للفوز والتعطش للنجاح والتفاني الذي تحتاجه لمواصلة الانتصارات".