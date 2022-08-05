وجاءت القرارات "النارية" من الأهلي، بعد أحداث مباراته مع فاركو في الدورين وإلغاء هدفا صحيحا، لا يوجد فيه شبهة تسلل، وفقا للنادي، وذلك بالرغم من الاستعانة بتقنية الفيديو (الفار).

ورغم اللهجة العنيفة تجاه الحكام ولجنتهم، فإن مجلس الإدارة أعترف بتراجع مستوى "المارد الأحمر" وقرر معاقبة لاعبي الفريق الكبار باستكمال الدوري باللاعبين الناشئين.

وأعلن الأهلي في بيان رسمي، المطالبة بإقالة لجنة الحكام، وإيقاف حكم (الفار) والتحقيق معه.

كما أعلن النادي المصري عدم المشاركة في كأس السوبر المقبل، وبطولة كأس مصر، إلى حين تحقيق مطالب إدارة النادي.

كما أعلن الفريق استكمال بطولة الدوري بلاعبي فئة الناشئين.