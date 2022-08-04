ولم يكشف النادي الفرنسي عن فترة التعاقد أو قيمة الصفقة لضم الحارس البالغ عمره 35 عاما، فيما ذكرت تقارير بريطانية أن شمايكل انضم بعقد لثلاث سنوات بعد موافقة نيس على دفع 1.21 مليون دولار.

وقال النادي الفرنسي في بيان "يشعر نيس بالسعادة بالتعاقد مع الحارس الذي بلغ قبل نهائي بطولة أوروبا 2020"، وفقا لرويترز.

وساعد شمايكل، الذي انضم إلى ليستر سيتي في 2011 قادما من ليدز يونايتد، فريقه ليستر على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مفاجئ موسم 2015-2016 إلى جانب كأس الاتحاد الإنجليزي في 2021.

وخاض شمايكل 479 مباراة مع ليستر على مدار 11 موسما، وهو ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ النادي.

وشارك حارس المرمى الدنماركي في مباراته الدولية الأولى خلال فوز الدنمارك 3-صفر على مقدونيا في 2013، وخاض أكثر من 80 مباراة دولية.

وقال شمايكل عبر حسابه على تويتر "بعد 11 موسما مذهلا اتخذت قرارا صعبا بالرحيل عن ليستر. لقد كان أكثر من مجرد ناد بالنسبة لي، كان المكان الذي كونت فيه أصدقاء وذكريات مدى الحياة. لقد كان منزلي".

ونشر الحارس الدنماركي بعض ذكرياته المفضلة مع النادي، حيث نشر صورا يظهر فيها يحتفل بالصعود للدوري الممتاز في 2014 وكذلك الفوز بلقب الدوري بعدها بعامين فضلا عن ذكريات اخرى.

وأضاف القائد السابق لليستر "11 موسما.. كانت مميزة للغاية بفضل أشخاص خلف الكواليس، من كان في الملعب بجانبي والجماهير. دعمكم كان مذهلا وأنا ممتن للغاية لكل فرد منكم".

وأصبح الحارس الدنماركي ثالث لاعب ينضم إلى نيس هذا الأسبوع بعد التعاقد مع لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي في انتقال مجاني يوم الاثنين، والمدافع ماتيا فيتي من إمبولي الإيطالي اليوم الأربعاء.