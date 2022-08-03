وفي السادس من شهر يوليو الماضي، نشر الاتحاد المصري بيانا يؤكد خلاله اعتماد جدول ترتيب الدور الأول للمسابقة في حسم التأهل للمقاعد الإفريقية.

وتصدر الزمالك جدول الدور الأول وخلفه الأهلي ليتأهلا معا إلى دوري أبطال إفريقيا، بينما احتل بيراميدز وفيوتشر المركزين الثالث والرابع ليذهبا إلى الكونفدرالية.

اعتراض قوي

نادي بيراميدز استعاد المركز الثاني خلال أحداث الدور الثاني الذي لم يكتمل حتى الآن، ليعلن اعتراضه على مشاركته في الكونفدرالية الموسم المقبل، ويطلب اللعب في دوري الأبطال.

هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أكد في تصريحات تلفزيونية، أن فريقه متمسك باللعب في دوري أبطال إفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الممتد حتى نهاية أغسطس.

وتستند إدارة بيراميدز في شكواها التي تقدمت بها إلى "كاف"، وفقا لما أكدته مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن اتحاد الكرة أرسل الأسماء المشاركة في البطولات القارية مبكرا عن الموعد المحدد من الاتحاد الإفريقي.

وكان "الكاف" قد منح مهلة حتى نهاية شهر يوليو الماضي لإرسال قائمة الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، لكن اتحاد الكرة أرسل أسماء الأندية الأربعة يوم 6 من الشهر ذاته.

تفسير اتحاد الكرة

من جانبه، أكد اتحاد الكرة المصري أن رابطة الأندية المحترفة هي المسؤولة عن الأمر برمته، وأن دوره اقتصر فقط على مخاطبة "كاف".

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قال إن اللائحة الموضوعة قبل بداية الموسم تؤكد اعتماد نتيجة الدور الأول لتحديد المقاعد الإفريقية إذا لم تنته المسابقة بشكل كامل قبل موعد إرسال أسماء الأندية.

ولم يعلق الأهلي على مطالبات بيراميدز بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلا منه حتى الآن، معتبرا أن الخطاب الذي أرسل إلى "كاف" بمشاركته في المسابقة نهائيا.

أما عامر حسين، عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات، فقال في تصريحات تلفزيونية إن "الكاف" لم يطلب تحديد معايير اختيار الأندية المشاركة في البطولات القارية، ولذلك تم اللجوء إلى لائحة الرابطة واعتماد نتيجة الدور الأول مرجعا للاختيار.

الاتحاد المصري اعتمد على المادة رقم (122) من لائحة المسابقات، والتي تنص على اختصاصه بتحديد الفرق المشاركة في البطولات القارية حال حدوث أي تعارض أو لغط، ليقرر اعتماد لائحة رابطة الأندية ويرسل الأسماء التي اختارتها للاتحاد الإفريقي.

ترتيبان للأندية

وعند نهاية مباريات الدور الأول لكل فريق، ولعب كل ناد 17 مباراة بالتساوي، تصدر الزمالك برصيد 41 نقطة، ومن خلفه الأهلي برصيد 40 نقطة، ثم بيراميدز برصيد 36 نقطة، وفيوتشر رابعا برصيد 29 نقطة.

لكن بيراميدز يريد الاعتراف بترتيب يوم 31 يوليو الذي يتزامن مع آخر مهلة للكاف لإرسال أسماء الأندية للمشاركات القارية.

الزمالك احتل الصدارة أيضا في نهاية يوليو برصيد 66 نقطة، لكن بيراميدز جاء ثانيا في هذا الترتيب برصيد 59 نقطة ثم الأهلي الذي حل ثالثا برصيد 55 نقطة، لكن للأحمر مباراتين مؤجلتين، يمنحه الفوز بهما المركز الثاني والوصول إلى النقطة 61 ليتخطى بيراميدز.

وأكد "كاف" أن له الحق في قبول أو رفض معايير الاتحاد المصري لكرة القدم في اختيار الأندية، وهو ما يجعل بيراميدز منتعشا بالأمل للظهور لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.

وأشار مصدر في "الكاف" لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أنالاتحاد الإفريقي قد ينتظر حتى نهاية الدوري المصري في 30 أغسطس واعتماد الترتيب النهائي للمسابقة، خاصة أن البطولة لن تبدأ إلا في منتصف سبتمبر للأدوار التمهيدية، ومنتصف أكتوبر للدور الرئيسي.