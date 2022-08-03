وبالرغم من انطلاق الدوري، قررت رابطة الدوري الإنجليزي إبقاء سوق الانتقالات مفتوحا حتى آخر ساعات أغسطس، مما يتيح شهر كامل قبل أن تتضح الصورة النهائية للأندية الـ20، التي ستدخل "معركة" طاحنة على مدار 10 أشهر.

المنافسة

من المتوقع أن تستمر المنافسة "الشرسة" التي شهدها الدوري الموسم الماضي، بين مانشستر سيتي وليفربول، للعام الثاني على التوالي، خاصة بعد "البروفة" التي ظهر بها الناديان في مباراة الدرع الخيرية.

وهذا الموسم، يبدو أن توتنهام هوتسبر هو الأقرب لمنافسة الناديين، بعد سلسلة من التعاقدات "القوية"، التي ستعزز تشكيلة كتيبة أنتونيو كونتي.

ولا تزال معالم تشلسي "غير واضحة"، بسبب الاضطرابات الكبيرة التي شهدها النادي، وإجبار مالكه رومان أبراموفيتش على بيع النادي بسبب مزاعم ارتباطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ومع وجود الإدارة الأميركية الجديدة، تبدو الأمور غامضة حتى الآن، خاصة مع فشل الفريق بالتعاقد مع مهاجم يعوض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو، والرحيل المحتمل للألماني تيمو فيرنر.

أفضل التعاقدات

ومما لا شك فيه أن ناديي أرسنال وتوتنهام حققا أفضل انتقالات بين الأندية الـ20، حيث دعم كلا الفريقين التشكيلة بعدد من اللاعبين المميزين.

أما سوق الانتقالات الأكثر هدوء، فكان من نصيب ليستر سيتي، الذي لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن، وكذلك لم يقنع مانشستر يونايتد بتعاقداته "الخجولة" هذا الصيف.

تغييرات المدربين

وعلى غير العادة، لم تغير أندية كثيرة مدربيها هذا الصيف، وجاء التغيير لنادي مانشستر يونايتد فقط، الذي تعاقد مع الهولندي إريك تين هاغ قادما من أياكس أمستردام الهولندي.

الحصان الأسود

كان نادي برايتون "الحصان الأسود" للموسم الماضي بجدارة، بعد تقديمه موسما قويا، استطاع فيه هزيمة عدد من الأندية الكبيرة، وأحرز المركز التاسع.

هذا الموسم، لا تتضح معالم "المفاجآت" القادمة، ولكنها قد تأتي من نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ عليه مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي بدأ برسم مشروع لناد منافس في الدوري.

وظهرت معالم تطور نيوكاسل بعد الاستحواذ، في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث قدم الفريق أداء قويا وابتعد عن منطقة الهبوط، مما هيأه للمنافسة وإزعاج الكبار هذا الموسم.

أبرز الوافدين الجدد

يعتبر المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند، أبرز الوافدين الجدد، بعد انتقال مفاجئ إلى مانشستر سيتي، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

أما الأوروغواياني داروين نوينز، فيواجه ضغوطات كبيرة جدا لأنه أغلى صفقة في تاريخ النادي العريق، وكذلك لأنه يأتي ليسد "ثغرة" في الهجوم تركها رحيل السنغالي ساديو ماني.

أما المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، حقق الانتقال المنتظر، ووقع مع تشلسي قادما من نابولي الإيطالي، في تجربة جديدة تماما بالبريميرليغ.

ومثله قرر الدينامو الكرواتي إيفان بيريسيتش، متأخرا، بعمر 33 عاما، الانضمام للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد رحلة شملت اللعب في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلجيكا.

التبديلات

أخيرا، سيسمح الدوري الإنجليزي للفرق استخدام 5 تبديلات في المباريات، ليكون آخر المنضمين لقطار التبديلات الخمسة في أوروبا، بعد إصراره على إبقاء 3 تبديلات فقط خلال المباراة، الموسم الماضي.

وستضيف التبديلات الخمسة نوعا إضافيا من الإثارة، وارتفاعا في مستوى المباريات، بسبب مشاركة عدد أكبر من اللاعبين الجاهزين بدنيا.