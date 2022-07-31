وانتصر ليفربول على مانشستر سيتي، في مباراة الدرع الخيرية بافتتاح الموسم، بفضل أداء ممتاز من المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، الذي قاد "الريدز" للانتصار 3-1.

ودخل نونيز في الشوط الثاني، عندما كانت النتيجة 1-1، وقلب المباراة رأسا على عقب، وتسبب بضربة جزاء سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني، قبل أن يسجل برأسه هدف الحسم الثالث في الدقائق الأخيرة.

ورد بذلك نونيز على الانتقادات الكبيرة التي طالته، وحملة التنمر التي تلقاها، بسبب أدائه المتواضع في أول مباراتين تحضيريتين.

ومن جهته، أضاع مهاجم مانشستر سيتي الجديد، إيرلنغ هالاند، فرصة "لا تصدق"، عندما عادت تسديدة فيل فودين من يد الحارس له، والمرمى خال تماما، ليسددها في العارضة ثم إلى خارج المرمى.

فرصة هالاند أمام المرمى الخالي جسدت أداء اللاعب خلال اللقاء، فالنجم النرويجي الذي يعتبر من أفضل مهاجمي العالم، لم يظهر متجانسا بشكل متكامل مع بقية عناصر الفريق طوال فترة اللقاء.