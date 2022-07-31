وبدأ بايرن ميونيخ الألماني عهده الجديد السبت من دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، محرزا لقب الكأس السوبر الألمانية للموسم الثالث تواليا، بفوزه على لايبزغ بنتيجة 5-3، بينها هدف لوافده الجديد السنغالي ساديو ماني.

وتناوب على تسجيل خماسية بايرن ميونيخ جمال موسيالا (14)، وماني (31)، والفرنسي بنجامان بافار (45)، وسيرج غنابري (66)، ولوروا ساني (98)، فيما أحرز مارسيل هالستنبرغ (59)، والفرنسي كريستوفر نكونكو (77 من ركلة جزاء)، والإسباني دانيال أولمو (89) أهداف لايبزيغ.

وهي المباراة الأولى الرسمية للنادي البافاري منذ رحيل نجمه ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، وتعاقده مع ماني من ليفربول الإنجليزي.

وقبل هدف السبت، نجح ماني الذي سجل 120 هدفا لليفربول، في التسجيل في المباراتين الإعداديتين للنادي البافاري للموسم الجديد.

ولم يبد على بايرن ميونيخ أي آثار للمعاناة بالشق الهجومي، وسجل خمسة أهداف كاملة، في مباراة اعتبرتها الصحافة الألمانية "رسالة" لليفاندوفسكي، بأن الأمور ستكون "على ما يرام".