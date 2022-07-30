وفاز "الريدز" بهذه الدرع الخيرية عقب انتصاره على أبناء بيب غوارديولا بثلاثة أهداف مقابل واحد، خلال المباراة التي احتضنها ملعب "كينغ باور".

وبعد 21 دقيقة من بداية اللقاء، منح ترينت ألكسندر-أرنولد التقدم لليفربول وصيف حامل اللقب، بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح. لكن الوافد الجديد غوليان ألفاريز أدرك التعادل لـ"مان سيتي" في الدقيقة 70 بعد 12 دقيقة من مشاركته.

وتسبب دراوين نونيز في ركلة جزاء بعد لمسة يد على روبن دياز، واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ونفذها صلاح بنجاح قبل سبع دقائق من النهاية.

وأضاف نونيز، المنضم لليفربول هذا الموسم قادما من بنفيكا، الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.