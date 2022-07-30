القصة بدأت بتداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها كل من أيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم وحسام حسن، لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، يرقصون على أغاني المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في حفل زفاف بالقاهرة.

المنتقدون رأوا أن ما فعله اللاعبون استفزاز للجماهير وعدم تقدير للمسؤولية بعد النتائج المتراجعة للفريق الأحمر في مبارياته الأخيرة، فضلا عن وجود مباريات مقبلة يجب الاستعداد لها.

الانتقادات الكبيرة دفعت إدارة الأهلي ممثلة في مدير الكرة بالنادي، سيد عبد الحفيظ، إلى توقيع غرامة مالية على اللاعبين الأربعة.

وقال النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن العقوبة على اللاعبين الأربعة "لمخالفتهم التعليمات بالتواجد في منازلهم وفقا للمواعيد المقررة ليلا للحصول على الراحة الكافية".

من جانبه قال الناقد الرياضي المصري، رمضان حسن، إن ما فعله رباعي الأهلي "مرفوض وغير مقبول ونابع من الأساس عن عدم وعي بالأزمات التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي، وأيضا عدم احترام لمشاعر جماهير الأهلي الغاضبة بشدة من تراجع الأداء والنتائج لاسيما في الفترة الأخيرة التي أعقبت خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي".

وتابع أن "حضور رباعي الأهلي لحفل زفاف أحد أصدقائهم الذي يمتلك مطعم شهير للأسماك، جاء بعد أيام قليلة من خسارة كأس مصر أمام الزمالك وتراجع مخجل في أداء ونتائج الفريق وهو السبب الأساسي الذي أغضب الجميع داخل النادي بمن فيهم محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على الكرة والذي أصدر قراره بمعاقبتهم مادياً".

واستطرد قائلا: "بشكل عام لاعبي الأهلي لا يمثلون أنفسهم طالما انهم يلعبون في ناد كبير بحجم الأهلي، وبالتالي ما فعلوه هو استفزاز واضح لمشاعر جمهور الفريق الذي شن هجوما ضاريا عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لأن الفريق يمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية كانت تفرض على الرباعي احترام مشاعر جمهور الأحمر".

وأكد حسن أن" العقوبة المالية التي وقعها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأعلن عنها الأهلي عبر موقعه الرسمي، الجمعة، كافية من وجهة نظر الجهاز الفني بدليل انضمام الرباعي لقائمة الفريق التي أعلن عنها المدرب ريكاردو سواريش لمباراة المقاولون العرب التي تقام السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز".

وحول أن العقوبة قد لا تكون مؤثرة مع اللاعبين، قال حسن: "نعم لاعبي الأهلي يتقاضون رواتبا بملايين الجنيهات سنويا، وبالتالي من وجهة نظري ربما لا تكون العقوبة المالية كافية لمنع تكرار مثل هذه التصرفات المرفوضة، وهنا يتحتم عليهم الوقوف مع أنفسهم ولو قليلا والإنصات لمشاعر جمهور الأهلي الغاضب واحترام هذا الغضب بعدم تكرار الخروج عن النص".

وشدد على أنه " لو كان الأهلي في حالته الفنية الطبيعية من جاهزية لكل نجومه ونتائج جيدة في البطولات المختلفة، كان سيتم استبعاد رباعي الفريق من المشاركة على الأقل في مباراة المقاولون السبت، لكن ضمهم للقائمة هو ظرف اضطراري لجأ ليه الجهاز الفني وبالاتفاق مع مدير الكرة، لاسيما وأنهم من الأعمدة الأساسية للفريق".