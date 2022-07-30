وفي تعليق على أحد المنشورات بموقع بتطبيق إنستغرام، كتب رونالدو معلقا حول موضوع مشاركته في مباراة ودية مقبلة "للشياطين الحمر": "يوم الأحد سيشارك الملك".

وجاء التعليق مؤكدا مشاركة رونالدو مع الفريق في مباراته الودية أمام رايو فاليكانو، الأحد، وهو أول تعليق له حول مشاركته مع الفريق منذ الأزمة التي بدأت قبل أشهر.

واستغرب البعض استخدام مصطلح "الملك" لوصف نفسه، بينما أعجب البعض الآخر بثقة اللاعب بنفسه.

الأزمة بدأت عندما أكدت مصادر مقربة من اللاعب، رغبته الصريحة بالانتقال، وعدم استكمال فترة عقده مع مانشستر يونايتد، الذي فشل بالوصول لدوري أبطال أوروبا.

وفشل رونالدو حتى الآن، بتحقيق مطالبه، والانتقال من مانشستر يونايتد لناد مشارك بدوري أبطال أوروبا، بعد أن أعلنت أندية عدة عدم رغبتها التوقيع معه، وعلى رأسها بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد فشل المفاوضات مع بايرن ميونيخ وتشلسي وأندية أخرى من كبار أوروبا، تعرض رونالدو "لضربة" جديدة من مشجعي أتلتيكو مدريد، الذي توجهوا لموقع تويتر للإعلان عن معارضتهم فكرة انتقال "غريمهم" السابق ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.