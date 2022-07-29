وأوضح رئيس النادي الكتالوني أنها مجرد أمنية وأنه "لم تتم مناقشة أي شيء" في معرض رده الخميس في نيويورك على ما أوردته وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي، أن مدرب برشلونة تشافي هرنانديز طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني الى صفوف "البلوغرانا".

وأوضح لابورتا أن "مرور ميسي في برشلونة لم ينته كما كنا نتمنى جميعا"، مشيرا بشكل خاص إلى "الأسباب الاقتصادية" التي أدت إلى رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي في عام 2021 بعد 16 عاما قضاها في إسبانيا.

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة مدين معنويا لليو ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة ووسط التصفيق له في جميع الملاعب وأين ما ذهب"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وتابع: "كنت مسؤولا أيضا عن هذه النهاية. نهاية مؤقتة لأنني أعتقد أننا سنحوّل هذه الامنية إلى حقيقة".

وعاش ميسي (35 عاما) المنتقل إلى باريس سان جرمان قبل عام بعد رحيله عن برشلونة وهو "يبكي"، موسما أول معقدا في باريس، بتسجيله 11 هدفا في 34 مباراة، بعيدا عن معاييره المعتادة مع النادي الإسباني.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع النادي الباريسي ينتهي بعد عام، مع خيار التجديد لسنة إضافية.