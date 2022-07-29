وأسهمت إيربس في مسيرة فريقها ووصوله لأول نهائي بطولة كبرى خلال أكثر من عقد كامل، بإنقاذ شباكها مبكرا من عدة فرص خطيرة خلال فوز فريقها (4-0) على السويد في الدور قبل النهائي في شيفيلد، الثلاثاء الماضي.

وسيلتقي المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية الأحد المقبل مع نظيره الألماني في ملعب ويمبلي اللندني الشهير.

وواجهت إيربس (29 عاما) اختبارا فعليا في أول دقيقة من المباراة عندما نجحت في التصدي لمحاولة صوفيا جاكوبسون بأسلوب يشبه طريقة الحارس الإسباني الدولي المخضرم دي خيا.

وقالت إيربس عن ذلك "سأقبل بهذا التشبيه، لا مشكلة في ذلك".

وأكدت إيربس أنها تلقت رسالة تهنئة من دي خيا بعد المباراة، قائلة: "أنا وديفيد نتحدث أحيانا ونتبادل الرسائل حول النتائج ونظافة الشباك وما شابه، على مستوى مانشستر يونايتد هو يقدم الكثير من الدعم للكرة النسائية، ودعمه يفيدنا دائما"، وفقما نقلت "رويترز".

ولم يدخل شباك إيربس سوى هدف وحيد في خمس مباريات لعبها منتخب إنجلترا في البطولة حتى الآن بعد أن غابت عن أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي.