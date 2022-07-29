وسمعت الهتافات في ملعب فنربخشة في إسطنبول بعد وقت قصير من إحراز فيتالي بويالسكي أول هدف لدينامو كييف في مباراة فاز بها الفريق الأوكراني بهدفين مقابل هدف في الوقت الإضافي الأربعاء.

وقال بيان من "يويفا": "سيجري مفتش اللجنة التأديبية ليويفا تحقيقا تأديبيا بشأن سوء سلوك مزعوم من مشجعي فنربخشة. وستتاح المعلومات بشأن هذه الواقعة في حينها".

وبحسب "الأسوشيتد برس"، فإن "يويفا" لم يرد على طلب التعقيب حول ما إذا كانت الهتافات محظورة كلغة تمييزية أم أنها تقع في نطاق القاعدة التي ترفض "الرسائل الاستفزازية" ذات الطبيعة السياسية.

فنربخشة يرد

وقال فنربخشة تعليقا على الحادثة، إنه يرفض الهتافات، ومن غير العادل إلقاء اللوم على النادي.

وأوضح النادي التركي أن المشجعين تعرضوا للاستفزاز من "الحركات المبالغ فيها التي صدرت من بعض لاعبي الفريق المنافس".

وأضاف: "نحن كفنربخشة لا نقبل رد الفعل الذي صدر عن بعض أجزاء المدرجات أيا كان السبب".

واستدرك: "ظلم وعدم عدل إلقاء اللوم في هتافات لا تمثل موقف وقيم نادينا، على كامل مشجعينا وتحميل نادينا المسؤولية".