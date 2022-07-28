وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المشجعين الأتراك يهتفون باسم الرئيس الروسي ردا على هدف دينامو الأول ضد أصحاب الأرض، مساء الأربعاء.

وفاز دينامو كييف بالمباراة 2-1 بعد تعادل الفريقين (0-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت في بولندا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليعبر الأول إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى دور المجموعات.

وكتب السفير الأوكراني بودنار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن "كرة القدم لعبة عادلة، بالأمس كان دينامو كييف أقوى".

وأضاف: "من المحزن للغاية سماع كلمات دعم من مشجعي فنربخشة لقاتل ومعتد روسي قصف بلادنا"، بحسب تعبيره.

وتابع: "أنا ممتن للشعب التركي الودود على دعمه لأوكرانيا وعلى تفكيره في التصرفات غير اللائقة للجماهير"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وقالت تقارير إعلامية تركية إن الأجواء توترت بعد الهدف الأول في المباراة والذي سجله اللاعب الأوكراني فيتالي بويالسكي في الدقيقة 57.

وبدأ مشجعو فنربخشة في وقت لاحق يرددون اسم الرئيس الروسي، وفقا لمقاطع فيديو تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورفض مدرب دينامو كييف ميرسيا لوسيسكو حضور المؤتمر الصحافي المقرر بعد المباراة، وفق وسائل إعلام تركية.

وأفاد مدرب الفريق الأوكراني خلال مقابلة تلفزيونية بأن "كل شيء سار وفق خططنا وفزنا، لكننا لم نأخذ المشجعين بعين الاعتبار، لم أتوقع شعارات مماثلة، يا له من أمر مؤسف".