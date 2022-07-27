وكان صالح الماجري (36 عاما) دخل الجمعة في خلاف مع عناصر الشرطة في مدينة جندوبة شمال غربي تونس، بعد توقيفه أثناء قيادة سيارة، ووجهت له السلطات تهم عدم الامتثال للإشارات المرورية، والتهجم على الشرطة وهضم جانب موظف عمومي.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بجندوبة، يسري السلطاني، فإن "شرطة النجدة بالمدينة تلقت إشعارا من قبل عدد من المارة وسائقي السيارات يتعلق بالاشتباه في تعمد سائق قيادة سيارته بسرعة كبيرة مما يمثل خطرا على مستعملي الطريق".

وبين السلطاني في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن "سائق السيارة لم يمتثل لإشارات التوقف من قبل الشرطة وبالتنسيق مع دورية أمنية ثانية تم إيقافه، حيث اتضح أنه صالح الماجري لاعب منتخب تونس لكرة السلة السابق، وعند مطالبته بتقديم وثائقه تعمّد التهجم لفظيا على عناصر الأمن ودخل في حالة من الهيجان".

وتابع المتحدث أن القضاء أصدر حكما بتوقيف صالح الماجري، السبت، قبل عرضه على قاضي التحقيق، الثلاثاء، حيث أصدر مذكرة إيداع بالسجن في حقه في انتظار مثوله أمام القضاء لمحاكمته.

والأربعاء، قرر القاضي الإفراج عن اللاعب بعد عرضه على النيابة العامة.

ويلعب الماجري حاليا في صفوف نادي بيروت فرست كلوب اللبناني.

قضية متفاعلة

ولقيت حادثة توقيف الماجري الذي يعد من أبرز الرياضيين في تونس تفاعلا كبيرا على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما دعا لاعبون ومدربون لكرة السلة ورياضيون إلى إطلاق سراحه، مؤكدين أن الخلاف الذي جد بينه وبين الشرطة لم يكن يستوجب اعتقاله.

وقال رئيس الاتحاد التونسي لكرة السلة، علي البنزرتي، في تصريح مقتضب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الماجري حر طليق بعد مثوله اليوم أمام القضاء، وإن اعتقاله هز كل الأوساط الرياضية في تونس وتسبب في حيرة لدى محبيه ومحبي كرة السلة".

ونشر الاتحاد التونسي لكرة السلة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" خبر الإفراج عن الماجري فيما تفاعلت أندية الدوري التونسي مع خبر الإفراج، وطالبت بإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.

والماجري أول لاعب عربي يحترف في فريق كرة السلة لنادي ريال مدريد الإسباني، وكذلك أول عربي يحترف في دوري المحترفين الأميركي "الآن بي آي" مع نادي دالاس مافيريكس.

ودافع عن قميص ريال مدريد الاسباني بين عامي 2013 و 2015، ثم في موسم 2019 – 2020.

وبدأ الماجري مسيرته الرياضية في لعبة العمالقة في 2006 مع النجم الساحلي التونسي قبل أن ينتقل إلى انتوارب البلجيكي ثم ريال مدريد الاسباني، قبل الانتقال لنادي دالاس مافيريكس الأميركي الذي حمل ألوانه بين 2016 و 2019.

وبعد عودته للريال خاض الماجري موسما واحدا في مدريد قبل أن يتعاقد في 2021 مع نادي بيكين الصيني ثم مع نادي بيروت فريست كلوب اللبناني في عام 2022.

وقاد صالح الماجري منتخب تونس لكرة السلة إلى التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في مناسبتين، وذلك في 2011 و 2021 ولقب بطولة العرب للمنتخبات 2009 فضلا عن المشاركة في الألعاب الأولمبية 2012.