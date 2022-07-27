وبدأ المهاجم البالغ عمره 35 عاما مسيرته الاحترافية في ناسيونال قبل أن ينتقل إلى خرونينغن الهولندي عام 2006.

وكتب سواريز عبر حسابه على تويتر "بادئ ذي بدء، أود أن أشكركم على الحب من خلال جميع الرسائل التي تلقيتها أنا وعائلتي في الأيام الأخيرة والتي كانت رائعة. لقد أثر ذلك في قلوبنا في هذه اللحظة حيث كان علينا اتخاذ قرار.

وأردف "كان من المستحيل إضاعة هذه الفرصة للعب مرة أخرى في ناسيونال وقد توصلنا لاتفاق مبدئي. في الساعات القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من كافة التفاصيل ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي نريده جميعا للاستمتاع بهذه المرحلة الجديدة".

وسواريز، الذي يلعب للمنتخب الوطني منذ 2007، هو الهداف التاريخي لأوروجواي برصيد 68 هدفا في 132 مباراة.

وسبق لسواريز اللعب في أندية أياكس أمستردام وليفربول وبرشلونةقبل أن يغادر أتلتييكو مدريد نهاية الموسم الماضي.