ووصل رونالدو إلى مانشستر في وقت متأخر من مساء الإثنين، وقد يلتقي مع المدرب الهولندي تين هاغ في وقت مبكر الثلاثاء، فور عودة بعثة الفريق إلى التدريبات بعد جولة النادي في تايلاند وأستراليا.

وغاب النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما عن الأسابيع الثلاثة الأولى من فترة التحضير، بعد أن حصل على إجازة بسبب "مشكلة عائلية"، بعد أن أخبر إدارة يونايتد بأنه يريد مغادرة أولد ترافورد هذا الصيف.

وسيكون اللقاء الأول بين رونالدو وتين هاغ، منذ طلب النجم البرتغالي الرحيل عن الفريق، وقد يكون إشارة لتقبل رونالدو للوضع الحالي، والخضوع أمام واقع البقاء موسم إضافي في مانشستر.

وحاول رونالدو، عن طريق وكيل أعماله، الانتقال لأحد الأندية الأوروبية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، مثل بايرن ميونيخ أو تشلسي أو أتلتيكو مدريد، لكن محاولاته باءت بالفشل، وتم رفض الانتقال من الاندية الأوروبية، بسبب المبالغ المرتفعة التي يتحتم على الأندية إنفاقها للتوقيع مع اللاعب.