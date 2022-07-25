وانتشرت أنباء مؤخرا عن رغبة النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، والمشاركة مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل رونالدو حتى الآن، بتحقيق مطالبه، والانتقال من مانشستر يونايتد لناد مشارك بدوري أبطال أوروبا، بعد أن أعلنت أندية عدة عدم رغبتها التوقيع معه، وعلى رأسها بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد فشل المفاوضات مع بايرن ميونيخ وتشلسي وأندية أخرى من كبار أوروبا، تعرض رونالدو "لضربة" جديدة من مشجعي أتلتيكو مدريد، الذي توجهوا لموقع تويتر للإعلان عن معارضتهم فكرة انتقال "غريمهم" السابق ونجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.

باستخدام هاشتاغ "كونترا سي آر 7" أو "ضد CR7" على تويتر، قام المشجعون بتغريد أشياء مثيرة مثل التهديد بإلغاء عضويتهم مع النادي في حالة توقيعهم مع لاعب ريال مدريد السابق.

وكتب أحد المشجعين على تويتر "إذا جاء هذا (رونالدو) إلى أتلتيكو، فسأقوم بإلغاء اشتراكي.. لسنا ملجأ لجمع الحثالة".

وكتب آخر: "في النادي، لن نضع أبدا العلامة التجارية أو الصورة أو المكاسب الاقتصادية قبل الرياضة أو الصورة الاجتماعية. أنا ضد رونالدو".

وانتشر هاشتاغ "ضد رونالدو" كالنار في الهشيم، وتصدر التغريدات العالمية.