وتقدم حامل اللقب ومتصدر الترتيب على سائقَي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ومواطنه جورج راسل.

وجانب الحظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي انطلق من الصدارة، إلا انه اضطر للانسحاب في سيناريو كارثي في اللفة 18 (من أصل 53) بعدما فقد السيطرة عل سيارته الحمراء لتنزلق وتصطدم بحائط الأمان، ليتأخر بفارق 63 نقطة

عن فيرستابن.