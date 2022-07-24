أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، يوم الأحد، لقب جائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا - 1، على حلبة بول ريكار في لو كاستيليه.
وتقدم حامل اللقب ومتصدر الترتيب على سائقَي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ومواطنه جورج راسل.
وجانب الحظ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي انطلق من الصدارة، إلا انه اضطر للانسحاب في سيناريو كارثي في اللفة 18 (من أصل 53) بعدما فقد السيطرة عل سيارته الحمراء لتنزلق وتصطدم بحائط الأمان، ليتأخر بفارق 63 نقطة
عن فيرستابن.