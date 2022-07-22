ووفقا لموقع "ريكورد" سيفرض نادي باريس سان جرمان قوانين صارمة على اللاعبين، بطلب من مدرب الفريق الجديد كريستوف غالتييه.

وأكد الموقع أن المدرب الجديد فرض موعدا مبكرا لحضور اللاعبين للتدريبات، وهو 8:30 صباحا، مع عقوبة الحرمان من التدريبات للمتأخرين.

كما فرض المدرب حظرا على استخدام الهواتف خلال فترة الفطور والغداء في النادي، كما أصر المدرب على اللاعبين أن يتناولوا وجبة العشاء كذلك في مطعم النادي، إلا في حالة الظروف الخاصة.

وتأتي قوانين غالتييه بعد موسم "باهت" للفريق في دوري أبطال أوروبا، وفشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بإظهار قدراته الكاملة التي عرفت عنه خلال فترته الطويلة في برشلونة.

يذكر أن غالتييه نفسه كان قد "خطف" لقب الدوري من سان جرمان، عندما كان مدربا لنادي ليل، في موسم 2021.