وكشف سائق أجرة ألماني اسمه هازير، أنه "غاضب" من تصرف الحارس الألماني، لأنه لم يكافئه بشكل كاف، بعد موقف أظهر فيه السائق "أمانته".

وأوصل هازير الحارس الألماني في سيارته، من مركز تدريب بايرن ميونيخ إلى شقة وسط المدينة لأحد الأصدقاء، ليكتشف السائق لاحقا أن نوير أسقط محفظته في السيارة، والتي احتوت على 840 دولار وبطاقة ائتمانية.

وقال السائق لمحطة سكاي ألمانيا: "اسم نوير وعنوانه كانا على هويته في المحفظة. لقد عثرت على مبلغ كبير وبطاقة ائتمانية ورخصة قيادة. أعدت المحفظة بعدها بأيام"، مشيرا إنه توقع هدية سخية بعد الموقف.

ولكنه قال محبطا: " بعدها وصلني صندوق إلى منزلي. لم يكن هناك في الصندوق سوى قميص نوير وعليه توقيعه، ولا حتى رسالة شكر. المكافأة كانت مثيرة للاستهزاء. لدي أربعة أطفال.. لقد سخر مني. لا يمكنني فعل أي شيء بالقميص.. إنها خيبة أمل كاملة".

ووفقا للمحطة الألمانية، توقع هازير أن تكون هناك مكافأة مجزية من الحارس الألماني لأمانته، لكنه لم يحصل سوى على قميص بايرن ميونيخ من اللاعب.

وقال المصدر إن السائق قاد 120 كم لإعادة المحفظة والأموال إلى وكيل أعمال اللاعب خارج المدينة.