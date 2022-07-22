وأعلن نانت الفرنسي، بطل كأس فرنسا، تعاقده مع المهاجم مصطفى محمد على سبيل الإعارة، قادما من غلطة سراي التركي.

ويعتبر مصطفى محمد سابع لاعب مصري ينضم للدوري الفرنسي، حيث بدأت "مغامرات" اللاعبين المصريين في فرنسا منذ الثلاثينات، أي قبل قرابة 100 عام.

أنور جومي

أول لاعب مصري انضم للدوري الفرنسي، كان المهاجم أنور جومي، الذي لعب لناديي سيت ومونبيلييه بين 1931 و1937.

وبالرغم من إن البيانات الفرنسية تشير لمشاركة المهاجم المصري مع الناديين، إلا أن المعلومات عليه تكاد أن تكون معدومة، ولا توجد أي معلومات عن اللاعب مع المنتخب المصري.

إسماعيل رأفت

انضم إسماعيل رأفت للمنتخب المصري بعمر الـ 20 عاما ولعب للمنتخب في كأس العالم 1934 وبعدها بعام شاهده مدرب نمساوي واصطحبه للاحتراف في فريق ريد ستار الفرنسي.

ومن ثم انضم لنادي سوشو، وكان يحصل على 125 جنيها شهريا بخلاف 12 جنيها مكافأة الفوز في المباراة، وفقا لمواقع مصرية.

في 1937 انتقل لنادي سيت الفرنسي مقابل 350 جنيها مصريا وظل رفقة الفريق حتى قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 وعاد لمصر مجددا.

مظهر عبد الرحمن

وبعد أكثر من 60 عاما، انتقل المهاجم مظهر عبد الرحمن من النادي المصري إلى موناكو في 2002، ولعب 5 مباريات فقط مع موناكو، قبل أن تتم إعارته إلى شاتيارو الفرنسي.

تجربة عبد الرحمن لم تكن مؤثرة، وخاض عدد مباريات قليلة مع الناديين، واضطر موناكو للتخلي عنه في فترة بدأ الفريق بالتألق أوروبيا، حتى تأهل لدوري أبطال أوروبا في 2004.

أحمد حسام ميدو

تعتبر تجربة المهاجم الشهير أحمد حسام ميدو من أنجح التجارب المصرية في فرنسا، عندما انتقل إلى مرسيليا في 2003، وسجل 9 أهداف في 33 مباراة لعبها، خلال موسم وحيد.

تألقه مع مرسيليا دفع نادي روما للتعاقد معه، لكن تجربته في إيطاليا لم تكن بنفس النجاح.

أحمد أبو مسلم

انتقل المدافع المصري أحمد أبو مسلم من الأهلي إلى ستراسبورغ الفرنسي عام 2005، وخاض 3 مواسم هناك، قبل أن تتم إعارته إلى أجاكسيو لموسم أخير قبل عودته إلى مصر.

حسني عبد ربه

نجم الجيل الذهبي المصري، حسني عبد ربه، كان له تجربة أيضا في الدوري الفرنسي، حيث لعب موسما واحدا مع ستراسبورغ في 2005، وقدم أداء طيبا قبل أن يعود للإسماعيلي.