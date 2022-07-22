وسجل للزمالك في الشوط الأول أحمد سيد (زيزو) برأسية بعد خطأ فادح من محمد الشناوي حارس الأهلي، وإمام عاشور من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، فيما أحرز هدف تقليص الفارق للأهلي مهاجمه الشاب حسام حسن في الشوط الثاني، بعدما تخطى حارس مرمى الزمالك محمد عواد وأسكن الكرة الشباك الفارغة.

وتفوق البرتغالي جيزوالدو فيريرا المدير الفني للأبيض على مواطنه ريكاردو سواريش في المواجهة الأولى بينهما في الملاعب المصرية، علما أنهما التقيا في مباراتين سابقتين بالدوري البرتغالي.

ويحمل اللقب رقم 28 للزمالك، فيما توج الأهلي بالكأس 37 مرة.

وبات الزمالك أمام فرصة ذهبية لتحقيق ثنائية الدوري والكأس للمرة الخامسة في تاريخه، حيث يتصدر ترتيب الدوري حاليا بفارق 9 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل.

وكانت المباراة تحمل رقم 20 بين الغريمين في نهائي الكأس، حيث فاز الزمالك 9 مرات وانتصر الأهلي في مثلها، بينما تقاسم الفريقان اللقب مرتين، أولاهما من دون خوض المباراة والثانية بعد التعادل مرتين في النهائي.

وانطلقت أول نسخة من الكأس، أقدم البطولات المحلية في مصر، موسم 1920-1921 وفاز بها الزمالك على حساب الاتحاد السكندري 5-صفر، فيما توج الأهلي بلقب آخر نسخة موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 1-1.