ومنح الكاف جائزة أفضل لاعب محلي للشناوي، الذي تفوق على زميله في الأهلي، المالي أليو ديانغ، ونجم الوداد المغربي، أشرف داري.

وتمنح جائزة "أفضل لاعب محلي" للاعبين الأفارقة الذين يلعبون مع أندية داخل قارة إفريقيا.

ولم يحضر الشناوي الحفل شخصيا، بسبب التزامه بخوض نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ووجه رسالة مسجلة بعد فوزه بالجائزة.

وحقق الشناوي الجائزة خلال حفل ضخم أقامه الكاف في العاصمة المغربية الرباط، حضره عدد من أساطير القارة السمراء.