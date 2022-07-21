ونجح نونيز بتسجيل 4 أهادف كاملة، في لقاء الفريق الودي أمام لايبزغ الألماني، مساء الخميس، وكسر الهاجس الذي طارده في أول لقاءين، وبدت عليه فرحة كبيرة.

وخلال المباراة الودية بين ليفربول الإنجليزي ولايبزغ الألماني، سجل صلاح الهدف الوحيد في الشوط الأول، قبل أن يحصل ليفربول على ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وقرر النجم المصري محمد صلاح، مختص تنفيذ ركلات الجزاء في الفريق، منح الركلة للمهاجم الجديد نونيز، فسجلها الأخير، الذي عانى في أول مباراتين وفشل بالتسجيل وقدم مستوى متواضع أدى لحملات تنمر إلكتروني عليه.

وبالفعل، كان أثر الركلة كبيرا، حيث لم يلبث أن سجل نونيز هدفا آخرا بعدها بقليل، لينطلق في مشواره التهديفي مع "الريدز"، قبل أن يضيف هدفا ثالثا ورابعا، ليسجل "سوير هاتريك" يسجل حضوره بقوة.

وكان صلاح قد سجل أول أهداف اللقاء في الشوط الأول، ليفتتح مشواره التهديفي في الموسم الجديد، في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0.

وأشادت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، بلفتة النجم المصري، بالتخلي عن تنفيذ ركلة الجزاء، لرفع معنويات زميله الجديد نوينز.