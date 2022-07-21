وحتى الآن يغيب "الدون" عن تحضيرات "الشياطين الحمر" للموسم المقبل، كما أن إدارة النادي اقتنعت بأن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما مصمّم على المغادرة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن رونالدو يريد الفوز بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وتحطيم الأرقام القياسية للتفوق على منافسه المباشر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتحدثت أنباء يوم الأربعاء عن اجتماع عقد بين رونالدو ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لبحث إمكانية عودته إلى "النادي الملكي".

ونفت الصحيفة الإسبانية هذه التقارير وقالت إن "الاجتماع لم يعقد نهائيا".

وأضافت: "خارطة طريق ريال مدريد لن تتغيير على الإطلاق.. رونالدو لا يوجد في مفكرة مسؤولي النادي".

وتابعت: "CR7 يبحث عن وجهته المستقبلية، لكنها لن تكون في مدريد ولن تكون في ميونيخ"، في إشارة إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وكانت صحيفة "Diario AS" الرياضية الإسبانية كشفت، يوم الاثنين الماضي، أن ممثلين عن نجم كرة القدم البرتغالي تمكنوا من إقناع مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، بضم "الدون" إلى الفريق الإسباني.