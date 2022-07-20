ففي مؤتمر صحفي عقد بالتزامن مع الجولة الاستعدادية لبطل البريميرليغ للموسم الجديد في الولايات المتحدة، قال بيب غوارديولا: "هذا ليس صحيحاً. أنا متأسف لهم، لكن معلوماتهم كانت خاطئة".

وأشار المدرب الإسباني بحديثه إلى مقال نشرته صحيفة "لو باريزيان" يزعم أن نيمار، الذي انتقل إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو، كان من الممكن استخدامه كورقة مساومة مقابل انتقال لاعب من سيتي"، بحسب فرانس برس.

وحدّد المقال أن "النادي الذي يدربه غوارديولا رد سريعا بالنفي لهذا الاحتمال. فالإسباني لا يرغب في إحداث خلل في بناء مجموعته بالتزامن مع وصول نجم بهذا العيار"، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.

وضمن السباق ذاته، أضاف غوارديولا "نيمار لاعب رائع وحسب ما أملك من معلومات، فهو شخص لطيف جداً. لذا اتركوه وشأنه، ودعوه يعبّر عن موهبته الرائعة في باريس"، وأضاف متذمراً "كل صيف (يكتبون أن) مانشستر سيتي سيتعاقد مع 150 لاعباً".

يشار إلى أن مانشستر سيتي نشط حتّى قبل افتتاح سوق الانتقالات الشتوية بتعاقده مع المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني، كما ضم الحارس الألماني شتيفان أورتيغا مورينو من أرمينيا بيليفيلد ولاعب الوسط الدولي الإنجليزي كالفين فيليبس من ليدز يونايتد والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريس، البالغ من العمر 22 عاما، والذي اشتراه في الموسم الماضي لكنه بقي في صفوف فريقه السابق ريفر بلايت الأرجنتيني على سبيل الإعارة، قبل أن ينضم إلى سيتي هذا الصيف.

في المقابل، تخلى مانشستر سيتي عن المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس إلى أرسنال ورحيم سترلينغ إلى تشلسي، ومن المتوقع أن ينتقل لاعبه الأوكراني أوليكساندر زينشينكو إلى أرسنال في وقت من الأسبوع الحالي، حيث أفادت تقارير صحفية بأن الفريق اللندني وافق على شروط اللاعب، وأن الأخير سيجري فحوصات طبية في وقت لاحق اليوم.