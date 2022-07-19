وفي مقابلة مع صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، قال خافير أسينسي رئيس مكتب الأعمال في "إنتر ميامي" الذي يملكه نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام: "سنبحث إمكانية ضم ميسي من باريس سان جرمان".

وأضاف أسينسي: "ما نبحث عنه هو لاعب بمقدوره إحداث نقلة نوعية في الدوري الأميركي. ميسي لاعب مميز، وبمقدوره إحداث فارق كبير في الدوري، وسيكون بداية نحو ضم لاعبين آخرين متميزين، الأمر الذي سيرتقي بالنهاية بمستوى المباريات".

وحول فرص قبول ميسي بأي عرض قد يقدمه "إنتر ميامي"، قال أسينسي: "الأمر يتوقف عليه وماذا يريد. نريد استقطاب أفضل لاعبي الكرة، وميسي بلا شك هو الأفضل في تاريخ هذه الرياضة".

ويلعب برشلونة أمام "إنتر ميامي" في المباراة الأولى من جولته التمهيدية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن ميسي سجل 11 هدفا في 34 مباراة في أول موسم له مع باريس سان جرمان، بعد انضمامه للنادي من برشلونة بعد انتهاء عقده.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 35 عاما كل حياته المهنية قبل ذلك مع برشلونة، حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة وفاز بمجموعة من الألقاب.