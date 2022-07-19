وتفوق المنتخب المصري على منتخب الرأس الأخضر في المباراة النهائية التي أقيمت، الاثنين، في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة، بنتيجة 37-25.

كما حصل يحيي خالد من منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها مصر.

وقال لاعب منتخب مصر السابق لكرة اليد طارق محروس: "إن سر تفوق منتخب مصر لكرة اليد وتسيده للبطولات الإفريقية في الفترة الأخيرة، هو اهتمام إدارة المنتخب في السنوات الثلاث الماضية بقطاع الناشئين والشباب، حيث حصل منتخب الشباب المصري لكرة اليد على المركز الثالث لبطولة العالم للشباب في 2019 بإسبانيا، كما حصل منتخب الناشئين تحت 19 سنة على بطولة العالم الأولى لمصر في كرة اليد في نفس العام بمقدونيا".

وأشار محروس في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن ذلك "شكّل فرقا كبيرا مع المنتخب الأول لكرة اليد، حيث تم عمل إحلال وتجديد له من لاعبي الشباب والناشئين مع الإبقاء على لاعبي المنتخب القدامى الأكفاء".

وأضاف أن "عملية دعم المنتخب الأول من قطاعي الناشئين والشباب جعل قوام المنتخب ككل مكونا من لاعبين أقوياء في كل المراكز مما زاد من قوة المنتخب وجعله متصدرا، وحصد بطولة إفريقيا مرتين متتاليتين فضلا عن كونها المرة الثامنة في تاريخه".

وتابع قائلا: "التطور الذي شهده منتخب مصر لكرة اليد جعل من بين صفوفه العديد من اللاعبين الذين احترفوا في الخارج مثل علي زين ويحيى الدرع وسيف الدرع وغيرهم، وهو ما أثر إيجابا على المنتخب في الفترة الأخيرة".

وشدد على أن منتخب مصر عمل في الفترة الأخيرة على تجهيز 3 لاعبين أقوياء في كل مركز بالملعب بحيث يكون البديل جاهزا مع أي طارئ.

تجدر الإشارة إلى أن محروس خاض العديد من التجارب التدريبية، أبرزها تدريب فريق كرة اليد بنادي الأهلي المصري، وحصل مع منتخب مصر للشباب على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2019.