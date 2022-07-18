وتوجه مارتينيز إلى إنجلترا نهاية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوة التي ستشهد لحاقه بالمدرب إريك تين هاغ، الذي انتقل إلى يونايتد من أياكس.

لا يزال يتعين على مارتينيز البالغ من العمر 24 عاما اجتياز الفحص الطبي وتوقيع العقد.

وقال يونايتد في بيان، الأحد: ”يسر مانشستر يونايتد أن يعلن توصل النادي إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز، يتبقى الكشف الطبي لاستكمال عقود المدافع الأرجنتيني الدولي ليساندرو مارتينيز واستخراج تصريح العمل في إنجلترا ”.

وقال أياكس إن رسوم الانتقال ستبلغ 57.37 مليون يورو (57.9 مليون دولار) مع احتمال إضافة 10 ملايين يورو أخرى للنادي الهولندي في شكل إضافات مشروطة.

لعب مارتينيز البالغ من العمر 24 عاما سبع مباريات مع منتخب الأرجنتين.