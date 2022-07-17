وجرب نادي كولون الألماني، كاميرات جديدة للبث، تمزج مع قميص اللاعب، وتبث لنا كل ما يراه اللاعب المختار خلال اللقاء.

تلك التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة "مايند فلاي"، وتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة من منظور اللاعب، تماما مثل ألعاب القتال "كول أوف دوتي".

ونشر حساب نادي كولون بعض اللقطات في المباراة، من كاميرا اللاعب تيم ليمبيرلي، الذي تم تركيب كاميرا "مايند فلاي" في قميصه.

وفي حال تعاقد الشركة مع قنوات البث حول العالم، سيتمكن المشاهد من متابعة المباريات "من داخل الملعب"، ورؤية احتكاك اللاعبين وتفاعلهم مع المباراة بشكل غير مسبوق.