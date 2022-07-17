وكان الفريق الملكي ضم كوبو قادما من نادي طوكيو عام 2019 بعد تألقه هناك، لدرجة أنه لقب بـ"ميسي اليابان".

لكن الجناح صاحب الـ21 عاما لم يتمكن من حجز مقعد له في تشكيلة ريال مدريد، الذي أعاره إلى ريال مايوركا ثم فياريال ثم خيتافي وريال مايوركا مجددا.

إلا أن بطل الدوري الإسباني قرر بيع كوبو بشكل نهائي بدلا من إعارته، حيث سينتقل إلى سوسيداد حتى عام 2027 مقابل 6 ملايين يورو، وفقا لموقع "فوتبول إسبانيا".

وحسب الاتفاق بين الناديين، سيحصل ريال مدريد على 50 بالمئة من قيمة بيع اللاعب في حال غادر سوسيداد خلال فترة تعاقده، كما سيكون لدى الريال خيار إعادة شرائه إن تألق مع فريقه الجديد.

وخاض كوبو 18 مباراة مع منتخب "الساموراي" سجل خلالها هدفا واحدا، ومن المتوقع أن يكون النجم المقبل للكرة اليابانية.