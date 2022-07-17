وكانت غيداي متقدمة أغلب فترات السباق، وابتعدت في اللفة الأخيرة.

وبدا أن هيلين أوبيري ومارغارت تشيليمو كيبكيمبوي ستلحقان بها، لكن العداءة الإثيوبية نجحت في تحقيق الفوز بصعوبة.

وأنهت غيداي السباق محققة 30 دقيقة و9.94 ثانية، وهو أسرع زمن هذا العام.

وجاءت أوبيري في المركز الثاني أمام مواطنتها كيبكيمبوي.

واحتلت الهولندية سيفان حسن، حاملة اللقب والبطلة الأولمبية التي لم تشارك كثيرا هذا الموسم في محاولة للتعافي من موسم 2021 الطويل، المركز الرابع.

ونجحت غيداي في تفادي خيبة أمل 2019 عندما اكتفت بالفضية خلف حسن، وحققت الذهبية الثامنة لإثيوبيا من بين آخر 12 نسخة من سباق 10 آلاف متر.